Самый длинный матч в истории «Ролан Гаррос» сыграли Черундоло и Ландалусе

Самый длинный матч в истории Открытого чемпионата Франции по теннису провели аргентинец Хуан Мануэль Черундоло и испанец Мартин Ландалусе. Об этом написало РИА «Новости» .

Встреча третьего круга завершилась победой 56-й ракетки мира Черундоло, он обыграл испанца, который занимает в мировом рейтинге 69 место. Аргентинец вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Матч между Черундоло и Ландалусе длился пять часов 58 минут. Предыдущий рекорд по длительности принадлежит паре Алькатрас-Синнер, тогда он продлился пять часов 29 минут.

В следующем матче аргентинец сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, который раньше не проходил дальше второго круга.

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над украинкой Александрой Олейниковой в третьем круге «Ролан Гаррос». Игра длилась 1 час 43 минуты. Ранее еще одна россиянка — 19-летняя Мирра Андреева — также прошла в 1/8 финала чемпионата, победив чешку Марию Бозукову.