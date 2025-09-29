Самая титулованная боксерша Ирина Синецкая умерла в 47 лет

Скоропостижно скончалась трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая. Ей исполнилось 47 лет, сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Синецкая умерла 28 сентября в возрасте 47 лет, причина смерти не сообщается. Она считалась самой титулованной спортсменкой в женском боксе, являясь трехкратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы и 11-кратной чемпионкой России.

«Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами», — объявила федерация.

Спортсменка родилась в Ставропольском крае. Занималась в Детско-юношеской школе единоборств и окончила факультет физкультуры Ставропольского государственного университета.

