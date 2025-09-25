Индонезийский гимнаст погиб на сборах в Пензе

СК завел дело после смерти 19-летнего индонезийского гимнаста на сборах в Пензе

В Пензе следователи возбудили уголовное дело после смерти 19-летнего гимнаста из Индонезии, находившегося в городе на спортивных сборах. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

По данным следствия, спортсмен был на сборах в сопровождении тренера.

«Выполняя упражнения на перекладине, гимнаст при приземлении в яму с поролоновым наполнителем получил травму шеи», — уточнили в ведомстве.

Гимнаста экстренно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Спортсмен скончался через несколько дней.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках дела также исследуют техническое состояние спортинвентаря и качество оказания услуг работниками спортшколы.

Прокуратура Пензенской области контролирует ход и результаты расследования.