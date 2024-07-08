Mash: футболисту Сафонову могут пересчитать долг в 59 млн рублей по алиментам

Долг вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова могут пересчитать. Адвокат спортсмена в беседе с Telegram-каналом Mash назвал сумму в 59 миллионов рублей на сайте ФССП неверной.

По словам юриста, Сафонов получает доход непостоянно, поскольку он заключил контракт с французским ПСЖ до 2029 года, но его могут расторгнуть в любой момент.

Кроме того, спортсмен подарил дочери квартиру. Ее необходимо частично зачесть в счет алиментов, заявил адвокат. Защита футболиста планирует добиться снижения алиментов с ¼ дохода футболиста до 300 тысяч рублей ежемесячно.

Адвокат вратаря добавил, что запрета на выезд из России у Сафонова нет. Спортсмен хочет, но не может видеться с ребенком якобы из-за матери.

Бывшая жена Сафонова не явилась на слушание. В подготовленном для заседании письме она сообщила, что пожертвовала образованием в Швейцарии ради семьи и осталась жить в Краснодаре.

В начале июля приставы перевели 250 тысяч рублей со счета вратаря ПСЖ Сафонова бывшей жене. Все российские счета игрока подключили к автоматическому списанию имеющихся на них средств в пользу экс-супруги.