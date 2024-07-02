Приставы списали часть долга по алиментам футболиста Сафонова

Накопившийся на несколько десятков миллионов рублей долг по алиментам футболиста ПСЖ Матвея Сафонова начал сокращаться благодаря работе судебных приставов. Как сообщил Telegram-канал Baza, бывшая супруга спортсмена получила с его российского счета 250 тысяч рублей.

Источники уточнили, что теперь все российские счета Сафонова подключили к автоматическому списанию всех имеющихся там средств в пользу бывшей супруги футболиста.

Сколько уйдет на погашение долга по алиментам, сказать сложно, так как общая сумма после последнего списания составила 59 миллионов 230 тысяч рублей.

Также бывшие супруги через суд начали делить общую дочь. Сафонов подал иск в суд с просьбой разрешить ему видеться с ребенком на время отпуска. Мать девочки заявила, что не против таких встреч, но только на территории России, без выезда во Францию, где сейчас живет и работает футболист.

Французский клуб подписал контракт с Матвеем Сафоновым в середине июня этого года. За ПСЖ россиянин продолжит выступать до 2029 года.

При этом никакого контракта могло не быть, так как из-за накопленных долгов футболисту запретили выезжать из России. Но на момент заключения соглашения с французским клубом россиянин находился в Белоруссии.