Основное и дополнительное время финального поединка на стадионе «Пушкаш Арена» завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее и удачливее оказались футболисты французской команды, которые в итоге смогли защитить свой титул главного клуба Европы.

Счет в самом начале матча открыли англичане. Уже на шестой минуте нападающий «Арсенала» Кай Хаверц распечатал ворота Сафонова. Французы смогли отыграться только во втором тайме, когда на 65-й минуте Усман Дембеле четко реализовал пенальти, назначенный за фол против Хвичи Кварацхелии.

В серии послематчевых пенальти «Пари Сен-Жермен» забил четыре из пяти мячей. «Канониры» пробили мимо дважды.

ПСЖ второй раз подряд берет победу в Лиге чемпионов. При этом до 2025 года французский клуб этот трофей не брал никогда. «Пушкари» не побеждали в Лиге чемпионов ни разу, их прошлый финал в 2006 году также закончился неудачей.

Основной вратарь ПСЖ — россиянин, воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов. Тренерский штаб выставил его в стартовом составе на финале 2026 года.