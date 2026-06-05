Румынская гимнастка Войня избила своего парня

Румынская гимнастка Сабрина Войня избила своего парня, члена мужской сборной Румынии Щербана Котилрана. Об этом сообщил портал Golazo .

Призер чемпионатов Европы по спортивной гимнастике напала на своего молодого человека в спортивном комплексе Бухареста. Конфликт возник из-за того, что мужчина отказался проводить время с 19-летней подругой.

Обиженная девушка стала его ругать, а когда увидела, что он никак не реагирует, начала бить. Войня ударила его несколько раз кулаком по лицу, а также по рукам. Котилран не сопротивлялся.

В спортивном комплексе установлены видеокамеры, зафиксировавшие момент нападения. Гимнаст обратился в полицию. Сейчас спортсмен ожидает судебно-медицинское заключение.

Президент Румынской федерации гимнастики Иоан Сучиу уже отреагировал на происшествие, отметив, что такое поведение противоречит ценностям спорта и принципам уважения, которые они пропагандируют. Сейчас они ждут более подробной информации.

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