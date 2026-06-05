Румынская гимнастка Войня избила своего парня
Румынская гимнастка Сабрина Войня избила своего парня, члена мужской сборной Румынии Щербана Котилрана. Об этом сообщил портал Golazo.
Призер чемпионатов Европы по спортивной гимнастике напала на своего молодого человека в спортивном комплексе Бухареста. Конфликт возник из-за того, что мужчина отказался проводить время с 19-летней подругой.
Обиженная девушка стала его ругать, а когда увидела, что он никак не реагирует, начала бить. Войня ударила его несколько раз кулаком по лицу, а также по рукам. Котилран не сопротивлялся.
В спортивном комплексе установлены видеокамеры, зафиксировавшие момент нападения. Гимнаст обратился в полицию. Сейчас спортсмен ожидает судебно-медицинское заключение.
Президент Румынской федерации гимнастики Иоан Сучиу уже отреагировал на происшествие, отметив, что такое поведение противоречит ценностям спорта и принципам уважения, которые они пропагандируют. Сейчас они ждут более подробной информации.
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