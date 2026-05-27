Мужчину из Нижегородской области задержали по обвинению в смертельном избиении жены

В Тонкинском округе Нижегородской области арестовали мужчину, обвиняемого в смерти супруги. Об этом ИА «Время Н» проинформировала пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Согласно данным, 23 мая 68-летний житель села Пахутино избил свою 66-летнюю жену деревянной палкой во время конфликта на придомовой территории по переулку Школьному. Женщина скончалась от полученных травм.
Сейчас ведется расследование уголовного дела, обстоятельства случившегося устанавливаются.
