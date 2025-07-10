Руководителей московского «Торпедо» заподозрили еще в одном подкупе судьи

Следственный департамент и ГУЭБиПК МВД России выявили еще один случай подкупа судьи со стороны руководства футбольного клуба «Торпедо» из Москвы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк .

По данным следствия, функционеры передали через посредника 1,5 миллиона рублей главному судье домашнего матча с «КамАЗом» из Набережных Челнов, состоявшегося 24 мая. Игра завершилась вничью, и этот результат позволил черно-белым получить повышение в классе.

Арбитра и посредника задержали, в их домах провели обыски. Первый из них находится под домашним арестом, второй — под подпиской о невыезде.

Возглавлял судейскую бригаду на матче, согласно официальному сайту команды, Богдан Головко из Волгограда.

Днем Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил «автозаводцев» из состава Премьер-лиги на следующий сезон. Директору клуба Валерию Скородумову на 10 лет запретили работать в футболе, совладельцу Леониду Соболеву — на пять.