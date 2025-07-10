Руководителей московского «Торпедо» заподозрили еще в одном подкупе судьи
Следственный департамент и ГУЭБиПК МВД России выявили еще один случай подкупа судьи со стороны руководства футбольного клуба «Торпедо» из Москвы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По данным следствия, функционеры передали через посредника 1,5 миллиона рублей главному судье домашнего матча с «КамАЗом» из Набережных Челнов, состоявшегося 24 мая. Игра завершилась вничью, и этот результат позволил черно-белым получить повышение в классе.
Арбитра и посредника задержали, в их домах провели обыски. Первый из них находится под домашним арестом, второй — под подпиской о невыезде.
Возглавлял судейскую бригаду на матче, согласно официальному сайту команды, Богдан Головко из Волгограда.
Днем Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил «автозаводцев» из состава Премьер-лиги на следующий сезон. Директору клуба Валерию Скородумову на 10 лет запретили работать в футболе, совладельцу Леониду Соболеву — на пять.