«Ростов» расторг контракт с Карпиным

Трудовое соглашение специалиста было рассчитано до лета 2026 года. Также Карпин возглавляет сборную России.

«Это решение далось очень нелегко, ведь за время, проведенное здесь, и клуб, и сам город стали для меня родными. В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», — сказал он.

Карпину 56 лет, он работал в «Ростове» с 2017 по 2021 год, а затем вернулся на пост в марте 2022-го при условии совмещения должности в национальной команде.

В течение тренерской карьеры специалист возглавлял московский «Спартак», армавирское «Торпедо» и испанскую «Мальорку».

Ранее Карпин сообщил, что ему нужна пауза в футбольной работе.