Тренер Карпин сообщил, что ему нужна пауза в работе

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин в беседе с «Матч ТВ» прокомментировал слухи о возможном уходе с поста. Он не исключает, что это может произойти в ближайшем будущем.

«Возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Почему нет? То, что я говорил на пресс-конференциях, — это правда. Что я устал — да, устал. Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза», — процитировал RT Карпина.

Карпин одновременно возглавляет клуб «Ростов» и сборную России, которая в данный момент не принимает участия в международных соревнованиях. По итогам первой половины сезона «Ростов» находится на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.