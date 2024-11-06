Российскому хоккеисту разбили лицо шайбой

Российскому форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову наложили швы в результате попадания шайбой в лицо во время матча Национальной хоккейной лиги с командой «Лос-Анджелес Кингз». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер калифорнийцев Джон Хайнс, его слова привел ESPN .

«Миннесота» в среду дома проиграла «Лос-Анджелесу» (1:5) в матче регулярного чемпионата. Нападающий гостей Алекс Лаферрье после одного из вбрасываний бросил шайбу и попал в лицо россиянину, который упал на лед с разбитой губой. Затем он покинул площадку, но спустя несколько минут вернулся в игру.

Хайнс отметил, что после матча Капризову наложили несколько швов. В нынешнем сезоне НХЛ Капризов набрал 21 очко, он — лучший бомбардир клуба.

Ранее россиянин Василий Подколзин отправил в нокдаун канадца Жереми Лозона в матче НХЛ.