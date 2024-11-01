Россиянин Подколзин отправил в нокдаун канадца Жереми Лозона в матче НХЛ

Хоккейный матч НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Нэшвилл Предаторз» не обошелся без серьезной драки. Об этом сообщил aif.ru.
Канадцу Жереми Лозону прилетело в лоб от российского нападающего Василия Подколзина из команды «Эдмонтон Ойлерз». Игроки сцепились на 45-й минуте встречи. В итоге россиянин рассек собернику лоб и отправил его в нокдаун.
Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.
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