Российского пловца Пригоду дисквалифицировали в финале ЧМ

Российского пловца Кирилла Пригоду дисквалифицировали в финале стометровки брассом на чемпионате мира в Сингапуре. Об этом сообщил РБК .

Во время заплыва Пригода шел вторым-третьим, однако в конце уступил бронзу Денису Петрашову из Киргизии, показав итоговое время 59,01 секунды. После этого из-за нарушения правил прохождения дистанции его результат аннулировали.

Спортсмен в беседе с журналистами после заплыва признался, что крайне недоволен собственными результатами, сообщил ТАСС.

«Позор, сложно что-то говорить. Мне стыдно. Меня еще и сняли», — сказал он.

Ранее стало известно, что синхронист Александр Мальцев впервые не смог одержать победу на ЧМ в Сингапуре. В паре с Олесей Платоновой он стал вторым в произвольной программе микст-дуэтов.