Российского бойца Махачева признали лучшим в США

Звание боец года журналисты портала MMA Fighting присудили россиянину Исламу Махачеву. Это следует из данных, опубликованных на сайте площадки .

Журналисты подчеркнули, что 2025 год стал лучшим в спортивной карьере россиянина. Махачев начал с чемпионского титула в легком весе и завершил его завоеванием пояса в полусреднем весе. При этом весь год он сохранял лидерство в рейтинге pound-for-pound (среди бойцов всех категорий).

«Махачев вошел в историю, установив рекорд по количеству защит титула в легком весе в UFC, когда он провел свою четвертый финальный бой, нокаутировав Ренато Мойкано в первом раунде», — говорится в публикации.

В ноябре российский боец одолел Джека Делла Маддалену, став чемпионом в среднем весе и сохранив звания в обеих категориях.

По версии авторов, последняя победа вывела Махачева из тени его наставника Хабиба Нурмагомедова и закрепила за ним звание лучшего бойца поколения.

Бой Махачева с Джеком Делла Маддаленой прошел в Нью-Йорке в середине ноября. Победу россиянину судьи отдали единогласно.

Поединок продолжался пять раундов по пять минут и все это время россиянин удерживал противника в партере, не давая встать на ноги.