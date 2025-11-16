Махачев победил австралийца Делла Маддалену в бою за второй пояс UFC

Российский боец Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322, проходившего в Нью-Йорке. Решение судей было единогласным.

Бой длился все пять раундов по пять минут. Большую часть времени россиянин удерживал противника в партере, лежа на спине.

Российский боец выполнил четыре успешных тейкдауна и улучшил свой рекорд по времени удержания в партере за один бой. По количеству точных ударов он превзошел Делла Маддалену почти в пять раз (140 против 30).

Махачев стал первым россиянином, завоевавшим чемпионский титул в двух весовых категориях UFC. В его активе 28 побед и одно поражение в ММА. 29-летний Делла Маддалена одержал 18 побед и потерпел три поражения.

Ранее бразильский боец UFC Вальтер Уокер вышел на ринг под российскую песню «Матушка-земля». Спортсмен победил британца Луи Сазерленда. Уже в первом раунде он отправил соперника в технический нокаут.