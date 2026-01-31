Российским тхэквондистам вернули право на флаг и гимн на соревнованиях

Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян до чемпионатов с флагом и гимном

Выступления российских тхэквондистов на международных соревнованиях пройдут под национальным флагом и гимном. Обязательный нейтральный статус для спортсменов отменил Совет Всемирной федерации тхэквондо, сообщила пресс-служба организации.

Ограничение сняли как со взрослых спортсменов, так и с юниоров.

При этом Совет не стал отменять запреты на проведение международных соревнований в России, а также на аккредитацию российских чиновников.

В конце прошлой недели Международная федерация тяжелой атлетики разрешила российским и белорусским спортсменам до 20 лет участвовать в турнирах под национальными флагами и гимнами.

Нейтральный статус для российских спортсменов сохранил Международный олимпийский комитет, утвердивший 13 человек для участия в зимней Олимпиаде в Италии.

Сборная будет соревноваться в фигурном катании, шорт-треке, лыжных гонках, конькобежном и санном спорте, а также ски-альпинизме.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.