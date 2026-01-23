IWF допустила российских штангистов до международных турниров с флагом и гимном

Международная федерация тяжелой атлетики разрешила российским и белорусским спортсменам до 20 лет участвовать в турнирах под эгидой организации с возможностью использовать национальные символы. Информация появилась на сайте IWF .

В пятницу министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев сообщил о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Юниоры смогут участвовать с флагом и гимном, а взрослые спортсмены получат возможность выступать после восстановления статуса ОКР.

По данным IWF, российские спортсмены в возрастных категориях 13-17 лет и 15-20 лет смогут участвовать в соревнованиях без ограничений. Они выступят в юниорском чемпионате мира 2-8 мая в Исмаилии и в молодежном первенстве мира 5-11 июля в Кали.

IWF допускает взрослых российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что в России впервые с 2022 года покажут Олимпийские игры. Эксклюзивные права на показ трансляций из Милана и Кортина-д’Ампеццо получил онлайн-кинотеатр Okko. Всего допуск на Игры пока получили девять спортсменов из РФ.