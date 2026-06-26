Российским теннисистам предсказали непростой первый круг на Уимблдоне

Российским спортсменам достались сложные соперники в первом круге Уимблдона, заявил финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. Об этом сообщил ТАСС.

Даниил Медведев встретится с финалистом Уимблдона 2017 года Марином Чиличем из Хорватии. На следующем этапе ему может достаться в соперники первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Чесноков не считает Чилича фаворитом, поскольку тот уже проигрывал Медведеву, хоть и умеет играть на траве.

Россияне Андрей Рублев и Роман Сафиуллин сыграют друг с другом в первом круге.

«Сафиуллин уже успел почувствовать траву Уимблдона, он сыграл невероятный матч в финале квалификации, так что он может даже и выиграть», — предположил Чесноков.

Карен Хачанов сыграет с Билли Харрисом.

«Он тоже прошел квалификацию, и не надо забывать о том, что он британец, они умеют играть на траве», — оценил спортсмен Харриса.

Ранее россиянка Мирра Андреева выиграла кубок «Ролан Гаррос».