Российских борцов допустили до мировых состязаний с флагом и гимном

Российских борцов допустили до мировых соревнований с национальным флагом и гимном. Об этом в телеграм-канале написал министр спорта Михаил Дегтярев.

«Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Наши борцы смогут выступать в составе сборной под национальным флагом и с гимном», — сообщил глава Минспорта.

Дегтярев назвал это решение важным событием, так как российские борцы выигрывают много медалей в этом виде спорта. UWW объединяет вольную, греко-римскую, женскую борьбу, грэпплинг, панкратион.

На чемпионате Европы, который проходил в апреле в Тиране, три золотые медали завоевали российские борцы вольного стиля. Победы одержали Ахмед Усманов, Давид Баев и Башир Магомедов