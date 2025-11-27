Российским дзюдоистам разрешили выступать на турнирах под флагом страны

Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам право соревноваться на турнирах под флагом своей страны. Об этом сообщила пресс-служба организации.

За снятие ограничений проголосовал исполнительный комитет IJF. Теперь российские спортсмены смогут выступать под своим национальным флагом, с гимном и символикой.

Первым соревнованием без ограничений станет турнир Большого шлема в Абу-Даби, который пройдет 28-30 ноября.

«Это решение подтверждает роль IJF как поистине глобальной федерации и усиливает ее приверженность справедливому, прозрачному и основанному на ценностях управлению», — уточнили в пресс-службе.

Федерация добавила, что дзюдо всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир.

Ранее Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда не стал снимать ограничения со спортсменов из России и Белоруссии. Россиян не пустят на Олимпиаду и Паралимпиаду даже без флага.