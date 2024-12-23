Фотографию вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова поместили на обложку французской спортивной газеты L’Equipe.
«Хладнокровный страж», — говорится в подписи к снимку.
Накануне «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» со счетом 4:3 и вышел в 1/16 финала Кубка Франции. Сафонов в серии пенальти отразил два 11-метровых удара.
Голкиперу 25 лет. Минувшим летом он перешел в «ПСЖ» из футбольного клуба «Краснодар». Спортсмен участвовал в восьми матчах сезона в рамках разных турниров.
Ранее стало известно, что вратарь футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма в ходе 16-го тура чемпионата Франции по футболу получил серьезную травму — игрок команды соперников случайно ударил итальянского футболиста бутсой по правой щеке. Ему потребовалась помощь врачей.
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Российский вратарь ПСЖ Сафонов попал на обложку L'Équipe
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