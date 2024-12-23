Российский вратарь ПСЖ Сафонов попал на обложку L'Équipe

Фотографию вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова поместили на обложку французской спортивной газеты L’Equipe .

«Хладнокровный страж», — говорится в подписи к снимку.

Накануне «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» со счетом 4:3 и вышел в 1/16 финала Кубка Франции. Сафонов в серии пенальти отразил два 11-метровых удара.

Голкиперу 25 лет. Минувшим летом он перешел в «ПСЖ» из футбольного клуба «Краснодар». Спортсмен участвовал в восьми матчах сезона в рамках разных турниров.

Ранее стало известно, что вратарь футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма в ходе 16-го тура чемпионата Франции по футболу получил серьезную травму — игрок команды соперников случайно ударил итальянского футболиста бутсой по правой щеке. Ему потребовалась помощь врачей.