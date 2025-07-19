Российский синхронист Мальцев завоевал золото чемпионата мира в Сингапуре
Российский синхронист Александр Мальцев завоевал золотую медаль в сольной технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщило РИА «Новости».
Мальцев продемонстрировал лучший результат, набрав 251,7133 балла. Второе место занял представитель Испании Деннис Гонсалес Бонеу, а на третьем оказался мексиканец Диего Вильялобос Каррильо.
Для российского спортсмена золото стало уже пятым полученным на чемпионтах мира. Кроме того, за его плечами шесть побед на чемпионатах Европы.
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