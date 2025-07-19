Российский синхронист Мальцев завоевал золото чемпионата мира в Сингапуре

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал золотую медаль в сольной технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мальцев продемонстрировал лучший результат, набрав 251,7133 балла. Второе место занял представитель Испании Деннис Гонсалес Бонеу, а на третьем оказался мексиканец Диего Вильялобос Каррильо.

Для российского спортсмена золото стало уже пятым полученным на чемпионтах мира. Кроме того, за его плечами шесть побед на чемпионатах Европы.

Ранее стало известно, что хоккеист Александр Овечкин стал обладателем премии ESPY в номинации «Лучший рекорд». Он обошел канадца Уэйна Гретцки в количестве заброшенных шайб.