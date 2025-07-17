Хоккеисту Овечкину вручили премию ESPY за рекордное достижение

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» НХЛ Александр Овечкин получил премию ESPY в номинации «Лучший рекорд». Спортсмен стал лауреатом после того, как в минувшем сезоне обошел по количеству шайб в регулярном чемпионате канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщили на сайте премии .

Торжественная церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе. Овечкин на ней не присутствовал, но прислал записанное видеообращение со словами благодарности.

Российский хоккеист обошел других номинантов: набравшего рекордное количество очков за всю историю олимпийской сборной США по баскетболу Кевина Дюранта, рекордсменку по передачам за матч и сезон женской Национальной баскетбольной ассоциации Кейтлин Кларк и лидера по количеству побед среди баскетбольных тренеров Национальной ассоциации студенческого спорта Джино Оримму.

Награду ежегодно вручают телеканалы ABC и ESPN за выдающиеся достижения в спорте. Победителя определяют по итогам голосования среди зрителей и экспертов.

В этом сезоне Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин довел количество забитых шайб до 897 и обошел рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, забившего 894 гола в регулярных чемпионатах. Окончательный рекорд российский хоккеист поставил в середине апреля в матче против «Питтсбурга».