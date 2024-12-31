Российский шахматист проспал партию на ЧМ в Нью-Йорке

Российский гроссмейстер Даниил Дубов на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке проспал свою партию и не вышел на игру. Об этом сообщило издание NRK .

Шахматист должен был провести матч с американцем Хансом Ниманном. Однако россиянин уснул в номере отеля и не смог встать к назначенному времени.

«Я пришел в отель, чтобы быстро подготовиться к вечеринке, но затем уснул. Когда проснулся, было уже слишком поздно», — сказал Дубов.

Организаторы присудили россиянину техническое поражение, он не смог пройти в четвертьфинал турнира.

Ранее российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что за нарушение правил дресс-кода на турнире по блицу в Нью-Йорке его оштрафовали. Россиянин уточнял, что выбранный им наряд обошелся ему в $200 (22,5 тысячи рублей).

Чемпионом мира по рапиду стал еще один россиянин Володар Мурзин, его поздравил президент страны Владимир Путин.