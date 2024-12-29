Путин поздравил гроссмейстера Мурзина с победой на ЧМ по рапиду

Президент России Владимир Путин поздравил молодого российского гроссмейстера Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку, убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Президент также добавил, что ему особенно приятно видеть, что все три места на пьедестале почета заняли российские спортсмены.

Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Нью-Йорке. После 13 сыгранных партий на счету 18-летнего шахматиста 10 очков. Второе и третье место заняли россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий, оба они набрали по 9,5 очка.