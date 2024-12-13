Российский пловец взял уже третье золото чемпионата мира в Будапеште

Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по плаванию в Венгрии.

Эту дистанцию Мирон преодолел за 22,47 секунды. На 0,02 секунды позже пришел австралиец Исаак Купер. Ирландец Райан Шейн взял бронзу, проплыв дистанцию за 22,56 секунды. Еще один россиянин Павел Самусенко пришел шестым за 22,74 секунды.

Лифинцев в свои 18 лет выиграл уже третье золото на чемпионате в Будапеште. Ранее он стал первым на 100-метровке на спине, а также в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров. Последней победой он принес команде России шестую медаль, среди которых три золотых и три серебряных.

Ранее стало известно, что российским спортсменам, допущенным до стартов в нейтральном статусе, запретили общаться с представителями прессы. Поэтому ведущий чемпионата мира не взял интервью у выигравшего золотую медаль Лифинцева.