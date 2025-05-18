«Mash на спорте»: хоккеист Зак Фукале готовится к переезду в СКА

Вратарь челябинского «Трактора» Зак Фукале продолжит карьеру в петербургском СКА. Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что за два дня до начала финала Кубка Гагарина петербургский клуб договорился с голкипером «Трактора».

По предварительным данным, Зак Фукале присоединится к команде после окончания сезона. Слухи о возможном переходе спортсмена начали распространяться с конца апреля, написала Neva.Today.

Представители СКА выразили недовольство по поводу времени проведения переговоров. В межсезонье клуб планирует подписать контракты с четырьмя легионерами. Зак Фукале был выбран после отказа 33-летнего вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Луи Доминго переходить в петербургскую команду.