Российский хоккеист 11-й сезон подряд станет обладателем Кубка Стэнли

Один из российских хоккеистов гарантированно возьмет Кубок Стэнли в 11-м сезоне Национальной хоккейной лиги подряд. В седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Монреаль» обыграл «Баффало».

В финале Восточной конференции канадская команда будет играть с «Каролиной». В Западной конференции выступят «Колорадо» и «Вегас».

В каждой из этих команд выступают российские спортсмены. За «Колорадо» играют нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, за «Каролину» — защитник Александр Никишин, форвард Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков.

За «Вегас» выступают нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев, а за «Монреаль» — форвард Иван Демидов.

Ранее стало известно, что россиянам не позволят привезти Кубок Стэнли на родину. Национальная хоккейная лига не изменила свою политику.