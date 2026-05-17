Россиянам не позволят привезти Кубок Стэнли на родину

Российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли на родину в случае победы в плей-офф НХЛ, лига не изменила свою политику. Об этом ТАСС заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли.

«В этом году такая политика не изменилась», — ответил он на соответствующий вопрос.

В нынешнем сезоне на победу в Кубке Стэнли претендуют пять клубов. В составах четырех выступают россияне: форвард Иван Демидов — в «Монреале», нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев — в «Вегасе», вратарь Петр Кочетков, форвард Андрей Свечников и защитник Александр Никишин — в «Каролине». Также в «Колорадо» играют нападающие Захар Бардаков и Валерий Ничушкин.

В прошлый раз россияне привозили Кубок Стэнли в 2021 году после победы «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Ранее Никита Кучеров «Тампы» вошел в тройку кандидатов на индивидуальный приз НХЛ.