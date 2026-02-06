Российский флаг вывесили на трибунах во время матча на Олимпиаде-2026

Зрители вывесили российский флаг во время матча женских сборных США и Чехии по хоккею на Олимпийских играх в Италии. Триколор появился на трибунах в третьем периоде.

Флаг России провисел всего несколько минут, затем его убрали — триколор заметил вратарь Юли Пейшова и сразу написала генеральному менеджеру сборной Чехии Терезе Садиловой.

«Мы позвонили в Международную федерацию хоккея (IIHF) и добились его снятия. Они отреагировали быстро. Да, нам было неприятно», — привело ее слова издание sport.cz.

Сборная Соединенных Штатов обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в первом матче группы А на Играх. Церемония открытия Олимпиады пройдет в Милане 6 февраля.

ОИ-2026 не успела толком начаться, а скандалы уже прогремели. Например, итальянскую биатлонистку поймали на допинге, украинцам запретили антироссийские акции, а итальянцы выступили против вмешательства миграционной полиции Дональда Трампа в Олимпиаду.