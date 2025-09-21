Российский фигурист Гуменник прошел отбор на Олимпиаду

Российский фигурист Петр Гуменник выиграл квалификационный турнир в Пекине и обеспечил себе квоту на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. По сумме короткой и произвольной программ он набрал 262,82 балла, сообщило «РИА Новости» .

В произвольном прокате спортсмен чисто исполнил четыре четверных прыжка — флип, риттбергер и два сальхова (в каскаде с тройным тулупом и в комбинации с двойным акселем), а также аксель в три с половиной оборота. Ошибки допустил лишь на приземлениях с четверного и тройного лутца.

Квоты на Игры также завоевали украинец Кирилл Марсак и фигурист из Тайваня Ли Юйсян, занявшие четвертое и пятое места. Всего в мужском одиночном катании разыгрывались пять путевок.

Ранее в Пекине олимпийскую квоту для России в женском турнире получила Аделия Петросян.