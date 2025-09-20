Российская фигуристка Петросян отобралась на Олимпийские игры 2026 года

Российская фигуристка Аделия Петросян примет участие в Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщил ТАСС .

На отборочном турнире в Пекине спортсменка заняла первое место, набрав 209,63 балла (68,72 — за короткую программу и 140,91 — за произвольную). Для попадания на Игры необходимо было войти в топ-5.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев выразил надежду на беспристрастное судейство при оценке выступлений российских фигуристов на квалификационном отборе к Олимпиаде-2026. Он заявил, что участвовать в отборе будет непросто, отметив, что спортсмены выложатся на максимум.