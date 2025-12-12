Гассиев нокаутировал Пулева и завоевал чемпионский пояс по версии WBA

Российский боксер Мурат Гассиев победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Поединок прошел в Дубае в рамках турнира «БЕТСИТИ IBA.PRO 13» и завершился досрочно.

Бой был остановлен в шестом раунде после точного удара Гассиева левой рукой, отправившего Пулева в нокаут. Для 32-летнего россиянина эта победа стала 33-й в профессиональной карьере.

Оба спортсмена заранее прошли официальное взвешивание: Гассиев показал 104,7 килограмма, Пулев — 115 килограммов. На момент боя россиянин имел в активе 32 победы (25 нокаутом) и два поражения, Пулев — 32 победы и три поражения.

В андеркарде турнира российский боксер Харитор Агрба взял важный реванш у аргентинца Рубена Муньоса и отомстил за непростой нокаут, который он перенес в июле этого года. Агрба провел этот поединок более осторожно и в основном наносил сопернику урон на контратаках. Его соперник потерпел поражение единогласным решением судей.

В сентябре в Великобритании скончался бывший чемпион мира по боксу Рики Хаттон. Тело спортсмена обнаружили в его доме в Большом Манчестере.