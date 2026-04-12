Российский боец UFC потерпел первое поражение в карьере

Россиянин Мурзаканов уступил бразильцу Косте в бою на турнире UFC 327

Российский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов досрочно проиграл бразильцу Пауло Косте на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Майами. Поединок в полутяжелом весе завершился техническим нокаутом в заключительном третьем раунде.

Для россиянина это первое поражение в 17 боях в профессиональных ММА. Коста одержал 16-ю победу при четырех поражениях.

Турнир прошел на арене Kaseya Center, его посетил президент США Дональд Трамп.

В главном поединке вечера чешский боец Иржи Прохазка нокаутом проиграл новозеландцу Карлосу Ульбергу, который завоевал чемпионский пояс в полутяжелой весовой категории.

В декабре российский боец Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе. В титульном бою он единогласным решением судей победил действующего чемпиона Мераба Двалишвили. На счету Яна 20 побед и пять поражений.