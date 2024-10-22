Российский боец ММА заработал пожизненную дисквалификацию в первом же боксерском бою

Подающий надежды российский боец ММА Идрис Абдурашитов решил попробовать себя в боксе, но в первом же бою грубо нарушил правила и получил дисквалификацию. Он ударил Багера Фараджи ногой по голове, сообщил «Советский спорт» .

В мире смешанных единоборств 21-летний Абдурашитов успел сделать себе имя и заслужить прозвище Агрессор. Он одержал четыре победы нокаутом в первом раунде и не понес ни одного поражения.

На Пхукете 20 октября прошел дебютный бой Абдурашитова в качестве боксера, а не бойца ММА. Фараджи благодаря быстрым ударам взял инициативу, и в четвертом раунде его соперник совершил ошибку — вопреки правилам выбросил не кулак, а ногу, попав прямо в голову. Иранец рухнул на пол, и бой завершился — судья дисквалифицировал россиянина.

«Вот и дебютировал в профессиональном боксе. И пожизненная дисквалификация, этот удар ногой я выбросил автоматом», — заявил Агрессор в своих соцсетях.

Газета Daily Mail сообщила, что полного отстранения Абдурашитова потребовали возмущенные болельщики. По информации журналистов, спортивное руководство может запретить ему выступать не только в боксе, но и ММА.

В июле Федерация бокса России пожизненно отстранила азербайджанского бойца Джавида Рзаева. Он оскорбил соперника на турнире Кулачной лиги Hardcore.