Российский боец ММА получил электрический разряд после боя во Вьетнаме
Боец ММА из России Иван Паршников одержал победу в бою во Вьетнаме, и его ударило током прямо на ринге. Об этом сообщил Матч ТВ.
ЧП произошло на любительском турнире по боксу во Вьетнаме. Спортсмен получил разряд электрическим током, когда схватился рукой за стойку с осветительными приборами. После удара он потерял сознание.
Когда боец пришел в себя, он рассказал, что получил вывих плечевого сустава.
«На самом деле в моменте было не до шуток, захват спазмировало и не мог разжать руку. Когда начал падать, обрадовался, потому что понял, что рука разожмется, и смогу выжить», — добавил Паршников.
Он также признался, что хотел после боя нырнуть с ринга в бассейн.
Ранее из-за электрического разряда без нескольких пальцев осталась жительница Ханты-Мансийского автономного округа. Во время приема ванной она задела провод от заряжающегося телефона и чуть не погибла.