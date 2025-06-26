Российский боец ММА получил электрический разряд после боя во Вьетнаме

Боец ММА из России Иван Паршников одержал победу в бою во Вьетнаме, и его ударило током прямо на ринге. Об этом сообщил Матч ТВ .

ЧП произошло на любительском турнире по боксу во Вьетнаме. Спортсмен получил разряд электрическим током, когда схватился рукой за стойку с осветительными приборами. После удара он потерял сознание.

Когда боец пришел в себя, он рассказал, что получил вывих плечевого сустава.

«На самом деле в моменте было не до шуток, захват спазмировало и не мог разжать руку. Когда начал падать, обрадовался, потому что понял, что рука разожмется, и смогу выжить», — добавил Паршников.

Он также признался, что хотел после боя нырнуть с ринга в бассейн.

Ранее из-за электрического разряда без нескольких пальцев осталась жительница Ханты-Мансийского автономного округа. Во время приема ванной она задела провод от заряжающегося телефона и чуть не погибла.