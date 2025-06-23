Жительница ХМАО осталась без нескольких пальцев из-за удара током в ванной

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа во время приема ванной коснулась мокрой рукой шнура от зарядки телефона и получила удар током. В результате девушке ампутировали часть пальцев, сообщила пресс-служба Минздрава.

После удара током россиянка упала в обморок и погрузилась в воду. Спасти девушку удалось благодаря быстрой реакции ее матери — женщина сразу заметила неладное и вызвала скорую.

«В ходе обследования пациентке диагностировали глубокие ожоги третьей степени на большом и указательном пальцах левой кисти и грудной клетки», — отметили в пресс-службе.

В результате состояние девушки стабилизировали, но часть пальцев пришлось ампутировать. В Минздраве напомнили, что использовать электрические приборы около воды опасно.

«Электричество не прощает ошибок! Одно неосторожное действие может стоить жизни», — добавили в ведомстве.

Ранее в Тверской области из-за удара током погиб подросток, сообщил RT. Школьник залез в здание подстанции и скончался на месте.