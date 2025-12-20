Российский баскетболист Владислав Голдин провел первый матч в НБА

Российский баскетболист Владислав Голдин провел дебютный матч в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщил ТАСС .

Спортсмен выступает за команду «Майами», которая накануне уступила «Бостону» со счетом 116:129. Голдин за 55 секунд на площадке проявил себя одной эффективной подачей.

Он стал вторым россиянином, выступившим в НБА в текущем сезоне. Также в составе «Бруклина» играет защитник Егор Демин, который провел 24 матча за сезон.

Контракт с 24-летним Голдиным «Майами» заключил летом 2025 года. Из соглашения следует, что спортсмен может провести не больше 50 игр в регулярном чемпионате НБА.

Ранее стало известно, что российский хоккеист Кирилл Капризов подписал самый дорогой контракт за всю историю хоккея.