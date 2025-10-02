Сегодня 18:49 Самый дорогой хоккеист мира. Как Капризов взобрался на пьедестал и обогнал самого Овечкина 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Российский хоккеист Кирилл Капризов подписал самый дорогой контракт за всю историю хоккея. Американская «Миннесота Уайлд», выступающая в НХЛ, дала уроженцу поселка Кузодеево из Кемеровской области 136 миллионов долларов на девять лет. Это значит, что Капризов станет получать рекордные 17 миллионов в год. Абсолютный рекорд! И Кирилл его полностью заслужил.

Фактически мы оказались свидетелями двух новых эпох в истории не только хоккея, но и спорта в целом — и в обоих случаях к ним напрямую причастны россияне. Для начала Александр Овечкин — величайший хоккейный снайпер — переписал, казалось бы, вечный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных сезонах НХЛ. Об этом писали — и писали много, но, поверьте, ни одна статья не передала величия того спортивного подвига, который совершил Овечкин. Теперь же отличился Кирилл Капризов. О том, что «Миннесота» даст ему большой, очень большой контракт, говорили давно. Знал ли кто, что он окажется настолько огромным? До этого лидировал немец Леон Драйзайтль: он подписал новый контракт с «Эдмонтоном» на 14 миллионов долларов в год. Чуть ниже расположился американский мексиканец Остон Мэттьюс из «Торонто» — у него 13,25 миллиона. Капризову, как видим, дали заметно больше. На целых три миллиона — это серьезный такой вызов. Почему?

Фото: РИА «Новости»

«Миннесота» — не самая привлекательная команда на свете. Болеют за нее преимущественно свои. Это не клуб из «Большой Шестерки», как, например, легендарный «Детройт Ред Уингс». Это не предмет почти религиозного обожания, как «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Это даже не «Рейнджеры» из Нью-Йорка, традиционно собирающие всех звезд. «Миннесота» — крепкий середняк, который до этого, кроме прочего, нес на себе бремя неадекватно завышенных контрактов других игроков. Появление Капризова в «Миннесоте» стало для команды реально манной небесной. Кирилл, во-первых, сразу же начал забивать и ассистировать, выводя команду в плей-офф.

Он смог бы лучше и больше, если бы не травмы. Это, кстати, фактор риска — травматичность игрока: она не запредельная, как у того же Евгения Малкина, но, например, Александр Овечкин — русская машина, которая никогда не ломается.

Однако главное — это во-вторых — у «Миннесоты» появилось лицо клуба, лицо франшизы. Не зря же Капризова прозвали Dollar Bill Kirill (Долларовый Кирилл). Так что боссы «Миннесоты» пошли ва-банк — и подписали россиянина на сумасшедшие деньги, воспользовавшись тем, что в НХЛ подняли потолок зарплат.

Что это означает? Для самого Кирилла колоссальную ответственность. Он должен блистать, а меж тем тот же Никита Кучеров из «Тампы», на мой взгляд, полезнее и ярче — это наряду с Коннором Макдэвидом лучший игрок мира, хотя получает Никита скромные 9,5 миллиона долларов. Но главное — то, что произойдет теперь с хоккеем в НХЛ и в целом. Он утратил былую популярность. В США в приоритете — американский футбол и баскетбол, а в Европе — футбол, который переместился и на Восток, где платят футболистам безумные деньги. Хоккеисты зарабатывали куда меньше. Заработки великого хоккеиста Александра Овечкина несравнимы с финансовыми поступлениями великого баскетболиста Леброна Джеймса. НХЛ повышает потолок зарплат — то есть, количество денег, которые клуб может выплачивать игрокам. В свое время его ввели, чтобы создать конкуренцию: богатые клубы больше не могли скупать всех подряд, как делали, например, «Детройт» и «Рейнджерс» — пришлось думать, искать варианты.

Фото: РИА «Новости»

Теперь ставки заметно вырастают — интересно, на какую сумму подпишет контракт главный хоккеист современности Коннор Макдэвид, выступающий за «Эдмонтон», где не столь давно урвал много денег уже упомянутый Драйзайтль. Контракт Кирилла Капризова открывает для НХЛ и для хоккея огромное окно возможностей. Приятно, что к своего рода революции в хоккее приложил руку, держащую клюшку, русский игрок. Кирилл это заслужил. В свое время он забил победную шайбу на Олимпиаде в Пхеньяне, принеся нашей сборной золото. Кирилл не уезжал в НХЛ раньше времени — выступал в России, в КХЛ. В США он отправился уже сложившимся классным игроком. Все всем уже доказал. По законам жанра хочется написать, что теперь у Александра Овечкина, в свое время подписавшего рекордный контракт с «Вашингтоном», появился наследник (тем более Кирилл тоже играет левого нападающего). Однако я этого говорить не стану, потому что уверен: у Капризова своя яркая судьба. Давай, Кирилл, жги!