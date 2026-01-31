Российский баскетболист установил рекорд НБА

Егор Демин установил рекорд НБА по серии матчей с трехочковыми среди новичков

Российский разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Демин стал автором нового рекорда лиги по серии матчей с трехочковыми попаданиями среди новичков. Достижение покорилось ему во встрече регулярного чемпионата с «Ютой Джаз».

Демин в прошедшей игре забросил шесть трехочковых. Для него матч был 34-м подряд с попаданиями из-за дуги, чего ранее в истории НБА не добивался ни один новичок лиги.

Россиянин стал самым результативным игроком своей команды с 25 очками и 10 подборами. «Бруклин» одержал гостевую победу со счетом 109:99 и прервал серию из семи поражений подряд.

Главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес после матча указал на высокий уровень Демина и отметил его уверенность в себе.

«Егор постоянно готов бросать. Ему дали установку искать броски чаще, поэтому видеть такую игру очень приятно», — признался он на пресс-конференции.

В декабре в НБА дебютировал еще один российский баскетболист — Владислав Голдин.