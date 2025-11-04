Российских спортсменов допустили к участию в чемпионатах Европы

Российские спортсмены в водных видах спорта с 2026 года смогут выступать на чемпионатах Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Судя по изменениям в правилах допуска, нейтральные спортсмены допускаются ко всем континентальным соревнованиям, а не только на состязания под эгидой World Aquatics и квалификации к чемпионатам мира и Олимпийским играм.

До этого допуск к участию в международных играх получали только представители трех дисциплин: плавания, прыжков в воду и художественного плавания. Теперь российские ватерполисты смогут участвовать в чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже летом 2026 года.

В 2024 году для российских пловцов сняли ограничения на участие в эстафетных соревнованиях и на индивидуальных дистанциях. Спортсмены получили разрешение на выступление в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.