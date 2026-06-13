Российские юниоры выступят на ЧМ по тяжелой атлетике с флагом и гимном

В окончательную заявку российской сборной на июльский чемпионат мира в Колумбии вошли 16 штангистов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики России.

В соревнованиях примут участие восемь юношей и восемь девушек: Евгений Бутузов, Сергей Плотников, Николай Ратниекс, Арсений Курочкин, Александр Шмарин, Станислав Арчимаев, Артем Прокопенко, Матвей Климов, Элеонора Гасиева, Айсылу Нигматзянова, Александра Лысенкова, Маргарита Бондаренко, Александра Пономаренко, Сабира Бортникова, Алена Козлова и Дарья Рей.

Чемпионат состоится в городе Кали 5 по 11 июля. Впервые за много лет российские юниоры выступят со своим флагом и гимном. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение о допуске спортсменов моложе 20 лет в январе.

В мае российская сборная по художественной гимнастике завоевала девять медалей на чемпионате Европы в болгарской Варне. Золото взяли Яна Заикина и София Ильтерякова.