Российских паралимпийцев обделили традиционными смартфонами от спонсора

«Матч ТВ»: россиянам на Паралимпиаде в Париже не подарили телефоны от спонсора

Российские и белорусские паралимпийцы не получили в подарок смартфоны от главного спонсора соревнований в Париже. Об этом сообщило издание «Матч ТВ» .

Традиционно всем участникам Олимпийских и Паралимпийских игр спонсор дарит смартфоны последней модели с персональной гравировкой. В 2024 году россиян и белорусов обделили, остальные спортсмены получили в подарок гаджеты.

«Конечно, мы этой историей задеты. Это очень обидно. Мы ходили даже в офис этого спонсора, как нам посоветовали, но там только разводят руками», — сообщил изданию источник.

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков ранее заявил, что российским спортсменам разрешили присутствовать на закрытии Игр в Париже. Церемония пройдет 8 сентября.