Российских легкоатлеток проверят на гендерную принадлежность

Всероссийская федерация легкой атлетики запустила тестирование российских спортсменок на гендерную принадлежность. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) обновила правила допуска спортсменок к соревнованиям. Теперь участницы чемпионата мира в Токио, который пройдет в сентябре, должны пройти тест SRY. Этот тест выявляет наличие мужской Y-хромосомы, чтобы подтвердить женский пол спортсменок.

«Всероссийская федерация легкой атлетики уже организовала забор соответствующих анализов в сборной команде России в рамках нового требования по тестированию спортсменок на ген SRY», — рассказал Ярышевский.

Уже прошли тестирование 30 человек, и процесс продолжается. Также оно будет проведено на финале «Королевы спорта» в Екатеринбурге.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Токио с 13 по 21 сентября. Финал легкоатлетической серии «Королева спорта» состоится в Екатеринбурге 23-24 августа.

Ранее олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф ушла из спорта из-за гендерного скандала. После прошлогодних Игр Хелиф решила попробовать себя в профессиональном боксе. Однако ей удалось провести только один бой из пяти запланированных. Затем она хотела вернуться на ринг, но не прошла гендерное тестирование.

ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация