Российские тяжелоатлеты вернутся на мировые соревнования в 2025 году

Российские спортсмены-тяжелоатлеты вернутся к выступлению на международных турнирах. О создании дорожной карты по допуску россиян на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года объявил президент Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд в ходе конгресса организации, который прошел в Бахрейне. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

В ходе выступления глава IWF поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР и анонсировал скорое возвращение россиян на мировую спортивную арену.

«Завтра, 5 декабря, будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года», — отметили в пресс-службе.

Российских спортсменов отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. Это решение мировые федерации приняли по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

В марте прошлого года требования к российским атлетам смягчили и разрешили принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

При этом норму распространили только на спортсменов, принимающих участие в одиночных стартах, не поддерживающих специальную военную операцию, а также не имеющих отношения к силовым или военным структурам России.