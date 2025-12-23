Российских юниоров допустили до соревнований по фехтованию со своим флагом

Российские спортсмены-юниоры смогут принять участие в международных соревнованиях по фехтованию с флагом и гимном страны. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

По его словам, российских спортсменов допустила до турниров Международная федерация фехтования.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета дал международным федерациям рекомендацию не отстранять участников из России и Белоруссии от соревнований с национальной символикой как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

В ноябре Международная федерация водных видов спорта разрешила российским спортсменам выступать на чемпионатах Европы с 2026 года. Участников в нейтральном статусе допустили ко всем континентальным соревнованиям.

До изменений спортсменам разрешалось участвовать только в международных играх по трем дисциплинам.