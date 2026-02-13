Российских гребцов допустили к мировым соревнованиям в четверках и восьмерках

Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) разрешил спортсменам из России и Белоруссии выступать в соревнованиях четверок и восьмерок под нейтральным флагом. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта.

«Расширение списка дисциплин и турниров, в которых российские гребцы смогут участвовать в нейтральном статусе, подтверждает, что мы движемся в верном направлении», — отметили в федерации.

Там выразили надежду, что со временем российских спортсменов вернут на международные соревнования без ограничений.

Весной 2023-го МОК рекомендовал не допускать российских атлетов к стартам — только как нейтральных и с выполнением ряда требований. При этом для командных дисциплин советовали сохранить запрет, разрешив участие лишь в индивидуальных видах. World Rowing уже в июне 2023-го дала россиянам возможность выступать на турнирах под нейтральным статусом.

Ранее газета The New York Times сообщила, что от МОК прозвучали сигналы о вероятной отмене бойкота спортсменов из России. Этот вопрос обсуждали на заседании в Милане.