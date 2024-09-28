Российских биатлонистов не допустили до участия в международном сезоне

Российские и белорусские биатлонисты не смогут принять участие в международных соревнованиях в новом сезоне даже в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Отстранили их от участия в 2022 году, после начала специальной военной операции.

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях», — подчеркнули в организации.

Там добавили, что участие спортсменов в нейтральном статусе не предусмотрено положением.

Ранее Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, требовавших восстановить аннулированные результаты сезона 2013/14, в частности итоги Олимпиады в Сочи.