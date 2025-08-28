Российских биатлонистов не допустили до Олимпиады-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил участие нейтральных атлетов, в том числе россиян, в квалификации Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщили на сайте организации .

«В правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов», — заявили в союзе.

Российские и белорусские биатлонисты остаются отстраненными от международных стартов с 2022 года. Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее Международный олимпийский комитет выпускал рекомендации о допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. На летних Играх 2024 года в Париже без флагов выступили 15 российских атлетов.

До этого стало известно, что сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады-2026. В случае допуска россияне могли бы играть в одной группе со спортсменами из Латвии, Словакии и США.